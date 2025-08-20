Китайский аналог американского Osprey взлетел

The Aviationist: Китайский конвертоплан совершил первый полет

Прототип китайского конвертоплана, который является аналогом американского V-22 Osprey, совершил первый полет. На соответствующий снимок обратило внимание издание The Aviationist.

На фотографии виден пилотируемый конвертоплан неизвестной модели. Эти летательные аппараты оснащают поворотными винтами, которые при посадке работают как несущие, а в горизонтальном полете — как тянущие или толкающие. В отличие от V-22, в китайском аппарате поворачиваются только винты, а не гондола двигателя. Отмечается, что такое решение может снизить сложность производства и обслуживания конвертоплана.

Аппарат получил T-образное хвостовое оперение и трехопорное шасси. В публикации допустили, что конвертоплан может перевозить 6-12 пассажиров. «В настоящее время конвертоплан ориентирован исключительно на гражданские перевозки пассажиров, но в будущем он может найти применение в военных целях», — пишет издание.

