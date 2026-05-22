Глава МИД России Лавров сообщил о создании новой группы нападения на РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о формировании общеевропейской ударной группы для физического нападения на Российскую Федерацию. Об этом дипломат рассказал в интервью «Детской редакции».

По словам министра, страны Запада действуют под флагами нацизма и реваншизма. «Уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что эту группу возглавил президент Украины Владимир Зеленский со своей нацистской риторикой. Министр добавил, что разбитый 80 лет назад враг пытается возродиться в прежнем обличье, используя те же методы, что и перед Второй мировой войной.

Ранее Лавров заявил, что за время, прошедшее после саммита России и США в Анкоридже, украинский президент Владимир Зеленский и Евросоюз стали действовать более жестко и самоуверенно. Он также указал, что Россия по-прежнему готова к переговорам. По его словам, российская сторона считала, что вопрос был урегулирован на саммите в Анкоридже, однако впоследствии оказалось, что это не так.