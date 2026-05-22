13:06, 22 мая 2026

Раскрыты подробности о взятии Россией под контроль важного логистического узла ВСУ

Минобороны: В боях за Верхнюю Терсу занято 12,5 квадратного километра территории
Сергей Истомин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В боях за Верхнюю Терсу Запорожской области Российской армией занято 12,5 квадратного километра территории. Подробности раскрыло Минобороны России в Max.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

Ранее Минобороны России отчиталось, что село Верхняя Терса заняли подразделения российской группировки войск «Восток».

В апреле об активизации наступления российских войск в районе населенного пункта сообщал украинский военкор Богдан Мирошников. По его словам, Верхняя Терса стоит на перекрестке сразу нескольких значимых для обороны ВСУ дорог.

