ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве указали, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Верхнюю Терсу. Российские войска нанеси поражение трем механизированным, двум штурмовым, четырем десантно-штурмовым бригадам, а также трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и бригаде украинской терообороны.

Потери ВСУ в зоне деятельности восточной группировки составили больше 2050 военнослужащих, 17 бронированных машин, 47 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.