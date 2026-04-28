12:10, 28 апреля 2026

На Украине заявили об активизации российского наступления в Запорожье

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска активизировали наступление в Запорожье в районе Верхней Терсы. Об этом в Telegram заявил украинский военкор Богдан Мирошников.

«Противник начал активные действия в районе Верхней Терсы. Сначала там были интенсивные вражеские удары артиллерией и дронами, позже начались попытки проникнуть в село небольшими группами», — говорится в публикации.

Он добавил, что Верхняя Терса стоит на перекрестке сразу нескольких значимых для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дорог в Запорожье.

Ранее стало известно, что российские войска начали окружение Рай-Александровки. Населенный пункт называют важнейшим узлом обороны ВСУ на подступах к Славянску и Краматорску.

    Последние новости

    Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

    Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

    В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

    «Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

    В Кремле раскрыли подробности о последствиях удара ВСУ по Туапсе

    С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

    Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

    В России будут выпускать новый кроссовер

    Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

    Насильника москвички нашли спустя 20 лет

    Все новости
