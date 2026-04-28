На Украине заявили об активизации российского наступления в Запорожье

Мирошников: ВС РФ активизировали наступление в районе Верхней Терсы в Запорожье

Российские войска активизировали наступление в Запорожье в районе Верхней Терсы. Об этом в Telegram заявил украинский военкор Богдан Мирошников.

«Противник начал активные действия в районе Верхней Терсы. Сначала там были интенсивные вражеские удары артиллерией и дронами, позже начались попытки проникнуть в село небольшими группами», — говорится в публикации.

Он добавил, что Верхняя Терса стоит на перекрестке сразу нескольких значимых для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дорог в Запорожье.

Ранее стало известно, что российские войска начали окружение Рай-Александровки. Населенный пункт называют важнейшим узлом обороны ВСУ на подступах к Славянску и Краматорску.