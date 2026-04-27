17:27, 27 апреля 2026Бывший СССР

ВС России начали окружение узлового укрепрайона ВСУ на славянском направлении

ВС России окружают Рай-Александровку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска начали окружение Рай-Александровки, важного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска окружают Рай-Александровку с флангов», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Рай-Александровка является важным узлом обороны ВСУ на подступах к Славянску и Краматорску.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что российские войска в ходе боев за Гришино с успехом применили тактику троянского коня. По его словам, военные использовали американскую боевую машину пехоты M2A2 Bradley для доставки на штурмовую операцию.

