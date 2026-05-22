11:43, 22 мая 2026Наука и техника

Российские Су-27 и Су-35 прогнали британский RC-135W над Черным морем

Иван Потапов
Фото: Carl Court / Pool via Reuters

Истребители Су-35 и Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России перехватили британский самолет RC-135W Rivet Joint, осуществлявший разведку в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«20 мая Министерство обороны Великобритании опубликовало видеозаписи инцидентов, на которых запечатлено критическое сближение Су-35, в результате которого сработали бортовые аварийные системы британского самолета и автоматически отключился автопилот. Впоследствии Су-27 совершил шесть пролетов прямо перед RC-135, приблизившись к его носу на расстояние шести метров», — говорится в публикации западного журнала.

По данным издания, самолеты RC-135W предназначены «для сбора разведывательной информации с радаров и других источников сигналов, а также для обнаружения средств управления и контроля противника». «Их присутствие особенно важно из-за ограниченности собственных возможностей Украины по сбору разведывательной информации», — пишет журнал, отмечая, что RC-135W дополняет возможности западных разведывательных спутников.

Ранее издание Defense News рассказало, как австрийские истребители два дня подряд перехватывали американские военные самолеты.

