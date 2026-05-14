17:04, 14 мая 2026

Истребители страны ЕС два дня перехватывали самолеты НАТО

Иван Потапов
Фото: Mattia Torretta / Globallookpress.com

Австрийские истребители два дня подряд перехватывали американские военные самолеты. Об этом пишет Defense News.

Перехваты произошли 10 и 11 мая, когда австрийские истребители Typhoon поднимались в воздух в ответ на полеты американских военных самолетов U-28, в основном используемых для радиоэлектронной разведки. Как утверждает издание, американские самолеты приблизились к воздушному пространству Австрии со стороны Германии, однако так и не зашли в него, несмотря на имеющееся для этого разрешение от Вены.

Представитель Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США сообщил Defense News по электронной почте, что инцидент вызван административной ошибкой. «Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать с австрийскими властями по любым вопросам, касающимся пролетов, и полностью соблюдают австрийские законы и процедуры», — заявил собеседник.

Издание подчеркивает, что Австрия — государство Европейского союза — не является членом НАТО, а ее нейтральный статус закреплен в конституции. «Транзит иностранных военных — будь то по суше или по воздуху — требует предварительного разрешения и, как правило, разрешается только в том случае, если он не связан с войной. Австрия стала пятой европейской страной, закрывшей свое воздушное пространство для деятельности США, связанной с войной в Иране», — говорится в публикации.

Ранее ВС Польши подняли в небо истребители из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20.

