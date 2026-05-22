12:18, 22 мая 2026

В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ для атак ракет большой дальности

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные сбили примененные Вооруженными силами Украины (ВСУ) две ракеты большой дальности. Детали об атаках противника за неделю раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, речь идет о ракетах «Фламинго» и «Нептун-МД». Они были уничтожены.

Кроме того, российские средствами противовоздушной обороны сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 4184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря за неделю были уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ.

