12:56, 22 мая 2026

Москвичей успокоили насчет появления смерчей

Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Смерчей в московском регионе не ожидается, заверил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

«Никаких смерчей мы не ждем. Вероятность того, что будет усиливаться ветер до каких-то критических значений, конечно, существует, но, скорее всего, все обойдется порывами ветра до 10-15 метров в секунду», — сообщил он. Синоптик также подчеркнул, что вероятность града будет минимальной. «Холодный фронт придет ночью, поэтому не будет никаких резких контрастов температур», — подытожил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в пятницу, 22 мая, погода в столичном регионе резко изменится. По его словам, к концу дня тучи затянут небо, поднимется сильный ветер. На севере Московской области, на юго-востоке Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине может сформироваться смерч, говорил он.

