Россия
12:18, 22 мая 2026Россия

Названы цели группового и массированных ударов российских войск

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой и пять массированных ударов по Украине. Подробности об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 16-го по 22-е мая т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

Удары наносились по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, портовой, а также транспортной инфраструкты, которые использовались в интересах ВСУ, и военным аэродромам.

Помимо того, повреждения получили цеха сборки БПЛА, места их хранения и запуска, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских войск.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая по территории России ударили более двухсот беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве отметили, что под удар попали 18 субъектов страны.

