Раскрыты траты россиян на путешествия по родине

Половина россиян готова тратить на путешествия по родине до 50 тысяч рублей

Больше половины россиян готовы потратить на путешествие по родине в расчете на одного человека до 50 тысяч рублей. Такие данные раскрываются в исследовании платежной системы «Мир», результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Также аналитики выяснили, что 18 процентов респондентов закладывают на отдых от 50 до 70 тысяч рублей, 13 процентов — от 70 до 100 тысяч рублей. «В среднем плановые траты составят 48,2 тысячи рублей на человека, на 5 процентов выше, чем в прошлом году», — рассказала руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Анастасия Борисова.

Кроме того, было установлено, что самым популярным регионом для путешествий внутри страны является Краснодарский край. Летом 2026 года его хотят посетить более четверти опрошенных.

