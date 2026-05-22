Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:08, 22 мая 2026Путешествия

Раскрыты траты россиян на путешествия по родине

Половина россиян готова тратить на путешествия по родине до 50 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Больше половины россиян готовы потратить на путешествие по родине в расчете на одного человека до 50 тысяч рублей. Такие данные раскрываются в исследовании платежной системы «Мир», результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Также аналитики выяснили, что 18 процентов респондентов закладывают на отдых от 50 до 70 тысяч рублей, 13 процентов — от 70 до 100 тысяч рублей. «В среднем плановые траты составят 48,2 тысячи рублей на человека, на 5 процентов выше, чем в прошлом году», — рассказала руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Анастасия Борисова.

Кроме того, было установлено, что самым популярным регионом для путешествий внутри страны является Краснодарский край. Летом 2026 года его хотят посетить более четверти опрошенных.

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего слетать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан и глава МИД Украины встретились и обсудили один вопрос

    Гуменник и Туктамышева подтвердили роман

    В российском регионе ограничили продажу бензина в одни руки

    Российский студент организовал наркопитомник в арендованной квартире

    Стало известно о растущих внутренних проблемах на Украине

    В России рассказали о разработке для лунной АЭС

    В России объяснили заявление главкома ВСУ о переходе к новой военной стратегии

    Европейцы задали США пугающий вопрос после угроз Трампа

    В России изучат риски праворульных машин на дорогах

    Житель Москвы выдавал себя за полицейского и нападал на девушек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok