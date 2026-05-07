Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:06, 7 мая 2026Путешествия

Россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха летом

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, дешевле всего летать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей. Также в топ-3 самых доступных попали Азербайджан (20,5 тысячи рублей) и Кипр (27 тысяч рублей). Сильнее всего в сравнении с прошлым годом подешевели перелеты в Грецию (снижение на 44 процента до 30,5 тысячи рублей), на Кипр (на 34 процента до 27 тысяч рублей) и во Францию (на 27 процентов до 39,6 тысячи рублей).

Что касается жилья, самая доступная средняя стоимость ночи в отелях среди востребованных направлений — в Монголии (5,5 тысячи рублей). В список также попали Таиланд (7,4 тысячи рублей) и Узбекистан (7,5 тысячи рублей).

«При этом по совокупной стоимости за одну ночь размещения и перелета наиболее выгодными являются Белоруссия (23,1 тысячи рублей), Монголия (24,1 тысячи рублей) и Армения (25,3 тысячи рублей)», — выяснили аналитики.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно 6,8 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Европейский банк частично продаст свой российский бизнес

    Госсекретарь США перешел на гангста-рэп

    Россиянин оказался в СИЗО за переданный аккаунт в соцсети

    Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для МОГ

    В сети обсудили фигуру дочери Дмитрия Маликова в мини-шортах

    Готовность Украины принять шокирующие условия ради европейского кредита оценили

    Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

    На территории нефтебазы в Латвии разбился беспилотник

    Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok