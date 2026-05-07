Россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха летом

Российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, дешевле всего летать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей. Также в топ-3 самых доступных попали Азербайджан (20,5 тысячи рублей) и Кипр (27 тысяч рублей). Сильнее всего в сравнении с прошлым годом подешевели перелеты в Грецию (снижение на 44 процента до 30,5 тысячи рублей), на Кипр (на 34 процента до 27 тысяч рублей) и во Францию (на 27 процентов до 39,6 тысячи рублей).

Что касается жилья, самая доступная средняя стоимость ночи в отелях среди востребованных направлений — в Монголии (5,5 тысячи рублей). В список также попали Таиланд (7,4 тысячи рублей) и Узбекистан (7,5 тысячи рублей).

«При этом по совокупной стоимости за одну ночь размещения и перелета наиболее выгодными являются Белоруссия (23,1 тысячи рублей), Монголия (24,1 тысячи рублей) и Армения (25,3 тысячи рублей)», — выяснили аналитики.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно 6,8 тысячи рублей.

