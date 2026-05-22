10:52, 22 мая 2026

В России резко выросло число ввезенных машин из одной страны

Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

С января по апрель 2026 года из Японии в Россию ввезли 72,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом старше трех лет. Относительно того же периода 2025‑го объем ввоза увеличился на 34 процента. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Первое место среди марок заняла Toyota — 23 334 машины. Honda практически сравнялась с лидером, ввезя 22 639 автомобилей. На два этих бренда пришлось почти две трети всего потока. Третьей стала Suzuki (6496 единиц), четвертой — Mazda (3952 единицы). Замкнул пятерку лидеров немецкий Volkswagen (2932 автомобиля), сумевший обойти японские Nissan и Mitsubishi.

В модельном зачете безоговорочным лидером осталась Honda Freed — 6312 экземпляров. Не исключено, что по итогам всего 2026 года Honda сможет сместить Toyota с первой строчки и по общему объему импорта.

Ранее стало известно, что за четыре месяца 2026 года россияне приобрели 105,5 тысячи подержанных легковых машин китайского производства. Относительно того же периода прошлого года, когда было реализовано 72,8 тысячи единиц, показатель увеличился на 45,5 процента. Доля китайских брендов на вторичном рынке России достигла 5,7 процента.

