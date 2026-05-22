Зима в России начнет «съеживаться»

Синоптик Шувалов: Снежные зимы в России станут короче через пять лет

Студеная зима с обилием снега в ближайшие годы станет в России короче. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводят РИА Новости.

Как предвещает синоптик, «русская зима» в традиционном представлении с каждым годом будет сокращаться. «Традиционная русская зима просто "съежится"», — прогнозирует специалист.

Перемены в климате можно будет увидеть уже через пять лет. Она станет короче по продолжительности, но окончательно не исчезнет, заверил Шувалов. Бесснежные зимы для России, по его словам, нормой не станут. Более того, несмотря на сокращение длительности «русской зимы», обильных снегопадов меньше не станет. Сохранятся и периодические волны морозов.

В Москве аномально теплые зимы объясняются высотной застройкой. По словам метеорологов, вертикальные поверхности «впитывают» солнечные лучи и дополнительно нагревают город.

«Сжимаются» и промежуточные времена года. На фоне климатических изменений весна и осень становятся короче, из-за чего наступление лета и зимы ощущается более резко.