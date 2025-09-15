Экономика
18:33, 15 сентября 2025Экономика

Названа неочевидная причина аномально теплых зим в Москве

Синоптик Позднякова: Аномально теплые зимы в Москве связаны с небоскребами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Аномально теплые зимы в Москве могут быть связаны с высотной застройкой. Неочевидную причину нетипично высоких температур в столице назвала научный руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, в последние годы заметен тренд на рост температуры воздуха в холодный сезон. Вертикальные поверхности — в том числе небоскребы — «впитывают» солнечные лучи и обогревают город, пояснила Позднякова.

«Может быть, это влияние смены рельефа: городская застройка становится более высотной, больше вертикальных поверхностей, которые принимают зимние солнечные лучи и нагревают город. Либо сказывается общая тенденция потепления климата в северном полушарии», — уточнила метеоролог.

По прогнозам Поздняковой, следующие зимы в Москве станут либо еще теплее, либо покажут температуры в пределах новой температурной нормы в условиях глобального изменения климата.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что дождливая осенняя погода придет в Москву в середине этой недели, после 17 сентября.

    Все новости