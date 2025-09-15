Москвичам назвали срок прихода холодов

Синоптик Ильин: Дождливая осенняя погода придет в Москву в середине недели

С середины недели в столичном регионе ожидается похолодание: на смену солнечной и сухой погоде придут дожди. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова приводит RT.

Специалист уточнил, что солнечно в Москве и области будет до среды, 17 сентября. Уже с четверга и до воскресенья с приходом атмосферного фронта погода станет осенней, дожди будут идти почти постоянно. К концу недели может похолодать до плюс 9-11 градусов.

Похожий прогноз сделали в Гидрометцентре. Днем в понедельник, 15 сентября, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 21-23 градусов, осадков не ожидается, на небе — небольшая облачность. Ночью на вторник, 16 сентября, ожидается приход похолодания до плюс 8-10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. В ночное время в среду, 17 сентября, столбики термометров опустятся до плюс 10-12 градусов. В первые два дня недели ожидается переменная облачность. Днем в среду погода начнет меняться: воздух будет прогреваться до плюс 19-21 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

С четверга, 18 сентября, температура снизится. Днем ожидается плюс 16-21 градус, облачно, небольшой дождь. В ночь на пятницу, 19 сентября, столбик термометра покажет 5-10 градусов, днем в пятницу — 15-20 градусов тепла. Тогда же пройдет небольшой дождь. В ночное время столбики термометров опустятся до плюс 7-12 градусов, облачно, временами дождь. Осадки ожидаются в субботу, температура будет держаться на уровне плюс 12-17 градусов. Ночью похолодает до плюс 6-11 градусов, также ожидается дождь. В воскресенье дневная температура составит 10-15 градусов.