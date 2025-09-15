Экономика
07:46, 15 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода дождей и холода

Гидрометцентр: В Москве похолодает в четверг
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

В Москве теплая и солнечная погода сменится на дождливую в четверг, 18 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в понедельник, 15 сентября, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 21-23 градусов, осадков не ожидается, на небе — небольшая облачность. Ночью на вторник, 16 сентября, ожидается приход похолодания до плюс 8-10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. В ночное время в среду, 17 сентября, столбики термометров понизятся до плюс 10-12 градусов. В первые два дня недели ожидается переменная облачность. Днем в среду погода начнет меняться: воздух будет прогреваться до плюс 19-21 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Следующей ночью похолодает до плюс 8-13 градусов.

С четверга, 18 сентября, температура снизится. Днем в этот день ожидается плюс 16-21 градус, облачно, небольшой дождь. Ночью на пятницу, 19 сентября — 5-10 градусов. Днем в пятницу 15-20 градусов тепла, также пройдет небольшой дождь. В ночное время столбики термометров опустятся до плюс 7-12 градусов, облачно, временами дождь. Осадки ожидаются в субботу, температура будет держаться на уровне плюс 12-17 градусов. Ночью похолодает до плюс 6-11 градусов, также ожидается дождь. В воскресенье дневная температура — 10-15 градусов тепла, небольшой дождь.

Ранее синоптик Евгений Тишковец назвал начало осень в столице самым сухим за 146 лет регулярных метеонаблюдений. В первой половине сентября осадков в столице не наблюдалось ни разу.

