Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:13, 12 сентября 2025Экономика

Синоптик прокомментировал начало осени в Москве словами «никогда такого не было»

Синоптик Тишковец: Такого засушливого начала осени в Москве не было полтора века
Мария Черкасова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В Москве наблюдается самое засушливое начало осени за полтора века. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за 146 лет регулярных метеонаблюдений (ведутся с 1 января 1879 года) в столице ни разу не наблюдалось полного отсутствия осадков за первую половину сентября. «Никогда не было такого» — прокомментировал Тишковец. Он напомнил, что последний раз осадки в столице прошли в конце лета, две недели назад (29 августа).

В 2024 году сентябрь был рекордно теплым, однако 12 сентября прошел слабый дождь. Далее в этом месяце дождей не было до 26-го числа.

Ожидается, что этой осенью дожди придут в столицу раньше, чем прошлой: синоптики призвали ждать осадков и похолодания после 17 сентября. В дневное время 18 сентября температура опустится до плюс 14-16 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп признался в неверной оценке Путина по одному вопросу

    В России усомнились в участии Алехина в операции «Поток» и назвали его обычным блогером

    Московский манул Тимофей начал зажировку

    Названа неожиданная польза кофе

    Новый iPhone запретили продавать в Китае

    40-летний россиянин попал в больницу с инородным предметом в заднем проходе после секс-игр

    Стало известно о планах Германии направить истребители на границу с Польшей

    Обрыв канатной дороги с людьми на Эльбрусе обернулся уголовным делом

    В Узбекистане нашли старейшую женщину в мире

    Синоптик прокомментировал начало осени в Москве словами «никогда такого не было»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости