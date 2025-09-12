Синоптик прокомментировал начало осени в Москве словами «никогда такого не было»

Синоптик Тишковец: Такого засушливого начала осени в Москве не было полтора века

В Москве наблюдается самое засушливое начало осени за полтора века. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за 146 лет регулярных метеонаблюдений (ведутся с 1 января 1879 года) в столице ни разу не наблюдалось полного отсутствия осадков за первую половину сентября. «Никогда не было такого» — прокомментировал Тишковец. Он напомнил, что последний раз осадки в столице прошли в конце лета, две недели назад (29 августа).

В 2024 году сентябрь был рекордно теплым, однако 12 сентября прошел слабый дождь. Далее в этом месяце дождей не было до 26-го числа.

Ожидается, что этой осенью дожди придут в столицу раньше, чем прошлой: синоптики призвали ждать осадков и похолодания после 17 сентября. В дневное время 18 сентября температура опустится до плюс 14-16 градусов.