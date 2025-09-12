Экономика
08:23, 12 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

Синоптик Ильин: Бабье лето в Москве подойдет к концу 17 сентября
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бабье лето продержится в Москве как минимум до следующей недели. Такой срок в разговоре с порталом URA.RU назвал ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сухая и солнечная погода не уйдет из столицы вплоть до среды, 17 сентября. До этого времени она будет определяться устойчивым антициклоном, а температура воздуха не опуститься ниже плюс 17-22 градусов. «В отдельные дни возможна переменная облачность, но солнце останется главным на небе», — поделился синоптик. Рекордных значений в субботу, 13 сентября, достигнет атмосферное давление — оно поднимется до 765 миллиметров ртутного столба. «Это рекордное значение для второй половины сентября с середины прошлого века», — отметил Ильин.

Погода начнет меняться в четверг, 18 сентября. Вместе с дождями в Москве наступит похолодание, воздух остынет до плюс 14-16 градусов. К следующим выходным, 20-21 сентября, температура опустится еще ниже, до 7-12 градусов тепла, предупреждает метеоролог.

Чуть раньше бабье лето закончится в Санкт-Петербурге. В Северной столице золотая осень продлится до понедельника, 15 сентября. Первые дожди петербуржцы застанут 16-го числа, но немедленного похолодания они не принесут. Столбики термометров еще будут держаться на уровне плюс 19-22 градусов.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, когда ждать серьезные заморозки. В области волна легкого похолодания наступит во второй декаде сентября, но основательные заморозки начнутся в столичном регионе в начале октября.

