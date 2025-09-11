Экономика
13:34, 11 сентября 2025Экономика

Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

Синоптик Южный: Первая волна морозов в Подмосковье пройдет в начале октября
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первая волна морозов в Подмосковье, согласно долгосрочным прогнозам погоды, пройдет в начале октября, однако устойчивый зимний режим установится позже. Об этом Regions.ru рассказал ногинский синоптик Василий Южный.

Первая, более легкая волна похолодания затронет центральные районы Подмосковья уже к концу второй декады сентября, предупредил синоптик Южный. По мнению большинства экспертов, серьезное похолодание наступит в Подмосковье в третьей декаде месяца. В этот период дневная температура опустится до плюс 10-15 градусов, ночная — до плюс 5-10 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди.

В настоящее время в Подмосковье стоит относительно теплая и сухая погода с дневной температурой около плюс 20-24 градусов.

Основной причиной снижения температуры являются природные циклы и движение атмосферных фронтов. Осенью Северное полушарие Земли получает меньше солнечного света, уменьшая поступление тепловой энергии на поверхность. Это сопровождается усилением циклонов и вторжением холодного арктического воздуха с севера, пояснил синоптик.

Погода в столице также продолжает радовать жителей теплом. Так, в четверг, 11 сентября, в городе ожидается плюс 23 градуса Цельсия.

