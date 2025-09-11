Экономика
12:59, 11 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали 23-градусное тепло

Синоптик Тишковец: 11 сентября в Москве ожидается до плюс 23 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В четверг, 11 сентября, в Москве ожидается теплая погода. Своим прогнозом со столичными жителями в эфире «Соловьев Live» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отмечается, 11 сентября Москва будет находиться на юго-западной периферии антициклона. По сведениям синоптика, в течение дня столбики термометров могут подняться до отметки плюс 20-23 градуса. Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вниз и опустится до 757 миллиметров ртутного столба.

Бабье лето, по словам Тишковца, продержится в Москве как минимум до начала следующей недели. Вплоть до 15 сентября температура днем будет держаться в пределах плюс 18-21 градуса, в ночные часы воздух будет остывать до 6-9 градусов тепла.

Первая декада сентября в столице выдалась рекордно сухой: такой дефицит осадков за последние полтора века наблюдался лишь трижды. Дождливая пора, как ранее заверила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, наступит в Москве не ранее 17 сентября.

