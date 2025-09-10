Москвичам назвали время прихода дождей

Синоптик Позднякова: Дожди в Москве наступят не ранее 17 сентября

Сухая погода в Москве продлится еще как минимум неделю. Таким прогнозом с изданием RT поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Солнце не скроется за облаками по крайней мере до следующих среды-четверга, 17-18 сентября. Все это время дождей в столице синоптик не предвидит. В ближайшие дни Москва будет находиться под действием антициклона, по мере приближения к центру вихря суточный ход температуры будет расти. «Ночи будут все более холодные», — предупреждает Позднякова. Так, в ночные часы столбики термометров в городе будут держаться в районе 9-14 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-23 градусов, отметила метеоролог.

Текущий сентябрь оказался одним из самых сухих за историю столичных метеонаблюдений. За последние полтора века такой объем осадков в первую декаду сентября фиксировали лишь трижды: в 1938, 1999 и 2024 годах. Сухая погода может быстрее окрасить листву в московских парках, также вероятно повышение атмосферного давления.