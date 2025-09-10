Москвичам рассказали о погодных рекордах сентября

Синоптик Позднякова: Таким сухим сентябрь в Москве был трижды за 150 лет

Сентябрь 2025 года выдастся для Москвы рекордно сухим. Каким первый осенний месяц останется в истории метеонаблюдений, «Комсомольской правде» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как подчеркивает синоптик, такая сухая погода в первой декаде сентября не наблюдалась в Москве довольно давно. За последние 150 лет такой объем осадков в начале осени фиксировали лишь трижды: в 1938, 1999 и 2024 годах. В этом же году, по прогнозам, сухой период продлится как минимум до середины месяца. В ближайшие дни температура в городе понизится с плюс 25 до 21 градуса, солнца будет все еще много. В начале следующей недели столбики термометров будут держаться около плюс 21-23 градусов.

Сухая погода ускорит изменение окраски листьев, добавила метеоролог. При этом есть и свои минусы: в сухую погоду атмосферное давление повышается. В ближайшее время оно может достичь 760 миллиметров ртутного столба, что опасно для гипертоников. В выходные, 13-14 сентября, на смену северному антициклону в Москву придет южный, что, как предполагает Позднякова, даст надежду на продолжение бабьего лета.

При этом в ряде других регионов России наступили ночные заморозки. В Пермском крае и Томской области столбики термометров опустились до минус 1 градуса. До минус 2 градусов температура понизились в Башкортостане и Оренбуржье, Челябинской и Курганской областях. Заморозки до минус 3-5 градусов пришли также в Тыву и Иркутскую область.