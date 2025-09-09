Экономика
23:39, 9 сентября 2025

Жителей ряда регионов предупредили о заморозках

Синоптик Вильфанд: Ночные заморозки ожидаются в Тыве и Иркутской области
Виктория Клабукова

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В Россию приходят заморозки, столбики термометров в ночные часы достигнут 1-5 градусов ниже нуля. В каких регионах ожидается похолодание, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночные заморозки в среду-четверг, 10-11 сентября, синоптик прогнозирует на юге Поволжья, в частности, в Башкортостане и Оренбуржье — там температура опустится до минус 2 градусов. Аналогичные показатели ожидаются на Урале, в Челябинской и Курганской областях. До 1 градуса ниже нуля похолодает в Пермском крае и Томской области. Заморозки до минус 3-5 градусов, кроме того, вероятны в Тыве и Иркутской области, предупреждает Вильфанд.

Ранее москвичам назвали время прихода осенней погоды. До осенних показателей температура в столичном регионе опустится в последней декаде сентября. Метеорологическая осень, по мнению синоптиков, наступит вместе с астрономической — в день осеннего равноденствия, 22 сентября. При этом к смене шин автомобилистам следует готовиться на стыке октября-ноября.

