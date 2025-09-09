Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 9 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода осенней погоды

Синоптик Тишковец: Осенняя погода наступит в Москве в последней декаде сентября
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Мосĸва»

Осенняя погода установится в Москве под конец сентября. Своим прогнозом со столичными жителями в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как предполагает синоптик, бабье лето в городе завершится на следующей неделе. После выходных, 13-14 сентября, воздух начнет остывать: днем ожидается около плюс 18-21 градуса, в ночные часы — 7-10 градусов тепла.

До осенних показателей температура в городе опустится в последней декаде сентября, считает Тишковец. «Погода начнет постепенно портиться на следующей неделе, а настоящая осень с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами нагрянет к нам только в последней декаде текущего месяца», — поделился метеоролог. По его мнению, метеорологическая осень наступит вместе с астрономической — в день осеннего равноденствия, 22 сентября.

Октябрь, как и сентябрь, превысит климатическую норму, разница, по информации Тишковца, составит пару градусов. Объем осадков будет держаться в пределах нормы. С 6-го числа среднесуточная температура не поднимется выше 8 градусов тепла, тогда же и подключат отопление. Автомобилистам следует готовиться к смене шин на стыке октября-ноября, предупредил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила об увеличении длительности осени и весны в России. За последние 30 лет эти времена года в средней полосе страны стали длиннее на 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости