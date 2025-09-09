Москвичам назвали время прихода осенней погоды

Синоптик Тишковец: Осенняя погода наступит в Москве в последней декаде сентября

Осенняя погода установится в Москве под конец сентября. Своим прогнозом со столичными жителями в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как предполагает синоптик, бабье лето в городе завершится на следующей неделе. После выходных, 13-14 сентября, воздух начнет остывать: днем ожидается около плюс 18-21 градуса, в ночные часы — 7-10 градусов тепла.

До осенних показателей температура в городе опустится в последней декаде сентября, считает Тишковец. «Погода начнет постепенно портиться на следующей неделе, а настоящая осень с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами нагрянет к нам только в последней декаде текущего месяца», — поделился метеоролог. По его мнению, метеорологическая осень наступит вместе с астрономической — в день осеннего равноденствия, 22 сентября.

Октябрь, как и сентябрь, превысит климатическую норму, разница, по информации Тишковца, составит пару градусов. Объем осадков будет держаться в пределах нормы. С 6-го числа среднесуточная температура не поднимется выше 8 градусов тепла, тогда же и подключат отопление. Автомобилистам следует готовиться к смене шин на стыке октября-ноября, предупредил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила об увеличении длительности осени и весны в России. За последние 30 лет эти времена года в средней полосе страны стали длиннее на 10 дней.