Стало известно о последствиях климатического кризиса для погоды в России

Синоптик Позднякова: Осень и зима в средней полосе России увеличились на 10 дней

Осень и зима в России стали длиннее. О таком последствии климатического кризиса «Комсомольской правде» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно наблюдениям синоптиков, длительность теплого периода в средней полосе страны с 1995 года увеличилась на 10 дней. При этом растет длительность вовсе не лета, а весны и осени. В итоге сентябрь и март на территории России стали теплее и суше, констатирует Позднякова. В то же время стало длиннее лето в Средиземноморье: с 50-х годов сезон увеличился на целых 20 дней. «Но и периоды экстремальной жары, засухи и связанных с ними лесных пожаров, от которых страдают многие курортные места в той же Турции», — отметила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплый сентябрь в большинстве российских регионов. Выше климатической нормы столбики термометров держатся на Сахалине, в Приморское и Хабаровском краях. На 5-8 градусов выше нормы поднялась температура в Архангельской и Мурманской области, Коми и Ненецком автономном округе.