Ряду регионов России пообещали несвойственное сентябрю тепло

Синоптик Вильфанд: На большей части России на этой неделе потеплеет выше нормы

На большей части России в ближайшие дни ожидается аномальное тепло. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вплоть до выходных и даже в начале следующей недели в большинстве российских регионов температура будет держаться около и выше нормы. Выше климатической нормы столбики термометров поднимутся на Сахалине, в Приморское и Хабаровском краях.

Теплую погоду Вильфанд также обещает жителям северо-запада России: Санкт-Петербурга, Новгородской и Псковской областей. Крайне аномальное тепло придет в Архангельскую и Мурманскую области, Коми и Ненецкий автономный округ — в этих регионах воздух прогреется на 5-8 градусов выше нормы сентября. Кроме того, потепление придет на Урал, однако на юге России вероятно некоторое похолодание, предвидит синоптик.

Ранее жителям Южной Сибири спрогнозировали бабье лето. Золотая осень наступит там в выходные, 6-7 сентября, после продолжительных ливней, затянувшихся на несколько суток. В дневные часы температура на Алтае, в Кузбассе и Томской области может достичь плюс 22 градусов.