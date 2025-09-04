Одной части россиян пообещали бабье лето

Жителям Южной Сибири пообещали бабье лето

Синоптики спрогнозировали небольшую вероятность наступления бабьего лета в ближайшие дни в Южной Сибири. Об этом сообщает издание «Метеоновости».

В регионе в настоящее время прекратились многодневные дожди. Высотный циклон, который принес холодный воздух в регион, сместился на восток, и на смену ему пришло тепло.

В пятницу, 5 сентября, на Алтае ожидается погода без значительных осадков, в отдельных местах возможен туман с утра. Север Кемеровской области местами будет подвержен кратковременным дождям. Ночью дожди пройдут на Юге Кузбасса, включая Горную Шорию и Кузнецкий Алатау. Они окажутся местами сильными в горах, днем осадки станут менее интенсивными и более кратковременными. Температура ночью составит от плюс 4 до плюс 9 градусов, в горах и предгорьях будет от нуля до плюс 5 градусов, а днем потеплеет до плюс 14-19 градусов, местами до плюс 23 градусов.

Золотая осень, как ожидается, наступит в выходные — 6 и 7 сентября. Остатки атмосферных фронтов покинут восточные районы Кемеровской области, не ожидается осадков на большей части территории Алтая, Кузбасса и Томской области. В ночные и утренние часы при охлаждении земной поверхности высока вероятность появления осенних радиационных туманов. Температура ночью будет держаться на уровне плюс 2-7 градусов, днем поднимется до плюс 17-22 градусов.

Ранее жителям столицы пообещали «неклассическое» бабье лето. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что волна потепления придет в Москву с начала следующей недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, традиционно бабье лето наступает после прихода осенних холодов — пока их в Москве не наблюдалось.