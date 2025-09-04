Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:09, 4 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали неклассическое бабье лето

Синоптик Позднякова: Бабье лето в 2025 году в Москве будет неклассическим
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бабье лето в Москве выдастся необычным. Такое предположение высказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эфире «Радио 1».

«Это будет неклассическое бабье лето», — заявила синоптик. Однако волна потепления все же наступит в столичном регионе, успокоила она. Теплая погода установится в Москве на следующей неделе, с 8 сентября. Эта рабочая неделя завершится под действием антициклона: дождей москвичи пока не увидят. В четверг, 4 сентября, в городе ожидается от плюс 19 до 21 градуса. В пятницу воздух прогреется чуть больше, до 22 градусов. При этом температура поднимется выше климатической нормы на пару градусов. На выходных, 6-7-го числа, столбики термометров как минимум достигнут 23 градусов, ветер будет слабым, поделилась Позднякова.

Предстоящее потепление на выходных научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не считает бабьим летом. По его словам, заметного спада температуры в Москве еще не произошло, поэтому можно сказать, что лето в столице еще не закончилось. Как полагает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, летняя погода сохранится в мегаполисе в течение всего сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

    Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии

    Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

    Москвичам пообещали неклассическое бабье лето

    Переехавший в один из самых опасных городов мира мужчина рассказал о жизни в нем

    Женщина нашла скелет пропавшего три года назад мужа в выгребной яме

    Блогершу раскритиковали в сети из-за откровенного наряда на свадьбу подруги

    На Украине назвали угрозы Зеленского после саммита ШОС бессмысленными

    В Британии назвали Украине способ вернуть потерянные территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости