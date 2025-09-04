Москвичам пообещали неклассическое бабье лето

Синоптик Позднякова: Бабье лето в 2025 году в Москве будет неклассическим

Бабье лето в Москве выдастся необычным. Такое предположение высказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эфире «Радио 1».

«Это будет неклассическое бабье лето», — заявила синоптик. Однако волна потепления все же наступит в столичном регионе, успокоила она. Теплая погода установится в Москве на следующей неделе, с 8 сентября. Эта рабочая неделя завершится под действием антициклона: дождей москвичи пока не увидят. В четверг, 4 сентября, в городе ожидается от плюс 19 до 21 градуса. В пятницу воздух прогреется чуть больше, до 22 градусов. При этом температура поднимется выше климатической нормы на пару градусов. На выходных, 6-7-го числа, столбики термометров как минимум достигнут 23 градусов, ветер будет слабым, поделилась Позднякова.

Предстоящее потепление на выходных научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не считает бабьим летом. По его словам, заметного спада температуры в Москве еще не произошло, поэтому можно сказать, что лето в столице еще не закончилось. Как полагает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, летняя погода сохранится в мегаполисе в течение всего сентября.