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22:55, 5 июня 2026Авто

В российском городе коммунальщики решили положить асфальт в лужи

В Таганроге коммунальщики решили положить асфальт в лужи
Полина Кислицына (Редактор)

В Таганроге сотрудники коммунальной службы решили положить асфальт в лужи. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Don Mash.

По словам главы российского города Светланы Камбуловой, из-за дождей работы ставят на паузу. Однако на видео, которое снял проезжавший мимо автомобилист, можно заметить, как двое мужчин в спецодежде укладывают асфальт на мокрую дорогу. «Ремонт по-таганрогски. Благоустройство радует как всегда», — иронично отметил местный житель.

Ранее в Ростове-на-Дону коммунальщики нанесли разметку на дорогу с ямой. Власти заявили, что устранить дефект на пешеходном переходе сразу не представлялось возможным.

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