Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 15 мая 2026Экономика

Необычный пешеходный переход появился в российском городе

В Ростове-на-Дону решили покрасить дорогу с ямами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ростове-на-Дону сотрудники коммунальных служб нанесли разметку на дорогу с ямами. О необычном пешеходном переходе в российском городе пишет «Подъем».

Переход появился в Соборном переулке. Работники нанесли желтую и белую краску вокруг большой ямы, из-за чего проблемный участок стало видно еще лучше.

В департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города заявили, что разметка соответствует регламенту. По словам собеседника издания, пешеходный переход должен быть отмечен, несмотря на дефекты, которые не было возможности устранить сразу. Дорогу починили 14 мая, теперь краску обновят.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае машина скорой помощи провалилась в глубокую яму во дворе дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Китай ответил на приглашение Си Цзиньпину посетить США

    Популярные продукты связали с резким ростом риска развития астмы

    Названа скрытая цель ареста Ермака

    Трое россиян решили отправить на СВО 27 килограмм яда под видом гумпомощи

    Необычный пешеходный переход появился в российском городе

    Поступок Кейт Миддлтон удивил публику в Италии

    Обрушился ввоз машин в Россию из одной азиатской страны

    Букмекеры оценили шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok