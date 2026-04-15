17:28, 15 апреля 2026Авто

В российском регионе машина скорой провалилась в глубокую яму

В Хабаровском крае машина скорой провалилась в глубокую яму во дворе дома
Полина Кислицына (Редактор)

В Хабаровском крае машина скорой помощи провалилась в глубокую яму во дворе дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о селе Заозерном. На записи, опубликованной местной жительницей, можно увидеть, что машина медиков, приехавших на срочные роды на улицу Петра Черкасова, ушла колесом в грунт возле подъезда дома. Отмечается, что авто застряло в смеси асфальта, воды и грязи. Вызволять машину из ямы пришлось при помощи соседского УАЗа. В результате пациентка родила в больнице.

По словам местных жителей, они неоднократно жаловались властям на состояние двора, однако чиновники в ответ отправляли их к управляющей компании, которая несколько недель игнорирует их заявки. Люди опасаются, что дыра станет больше и что кто-то может пострадать из-за нее.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске под мусоровозом обрушился асфальт.

