14:03, 2 сентября 2025Экономика

Москвичей призвали не ждать бабьего лета

Синоптик Вильфанд: В Москве бабьего лета в ближайшее время не ожидается
Мария Черкасова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В начале сентября в Московском регионе сохранится теплая погода, схожая с августовской, — к выходным, 6 и 7 сентября, температура поднимется до плюс 21-26 градусов, что значительно выше обычных значений для начала осени. Однако этот период пока нельзя считать бабьим летом, объяснил «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, бабье лето — это сухой и теплый промежуток после продолжительного периода дождей и холодов. В Москве такого резкого перехода не было: 1 сентября температура держалась в районе 24-28 градусов. Поэтому в настоящее время можно говорить, что в столице продолжается лето, а не наступила осень с ее теплыми периодами.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что летняя погода сохранится в Москве на протяжении всего месяца. Температура выше плюс 20 градусов будет держаться первую половину месяца, однако и третья декада обещает подарить москвичам кратковременный период тепла и сухой погоды. Скорее всего, именно в этот период можно будет ждать несколько волн бабьего лета, заявил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также спрогнозировал, что бабье лето в столице пройдет в две-три волны.

