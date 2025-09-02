Экономика
Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

Синоптик Шувалов: В Москве ожидается несколько волн бабьего лета
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Бабье лето в 2025 году будет продолжительным. Насколько в Москве затянется золотая осень, в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, бабье лето в столице пройдет в две-три волны. Благоприятная погода установится в мегаполисе до середины сентября. Все это время в Москве не ожидается существенных осадков, ветер будет слабым, а температура будет держаться около плюс 18-20 градусов без резких перепадов. «Давление ожидается повышенным, ветер слабеньким — это признаки антициклональной погоды», — уточнил Шувалов.

При этом в других регионах России ближайшие дни не будут погожими. На юге страны прогнозируются ливни с грозами, что может привести к подъему уровня воды в реках и подтоплениям. В Ставрополье, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне прогнозируется град. На черноморском побережье возможны смерчи над морем, а на Урале — первые заморозки.

