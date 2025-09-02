Россиян предупредили об опасной погоде

Вильфанд: В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов

В Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах в ближайшие дни ожидается опасная погода. Об этом жителей ряда регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, во вторник и среду, 2 и 3 сентября, на юге страны прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами, которые могут привести к подъему рек и подтоплениям. Помимо этого, в Краснодарском крае ожидается град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи возможны смерчи над морем.

Помимо этого, 3 сентября непогода затронет и Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню — там возможны грозы и град. На Урале, отметил Вильфанд, прогнозируются первые заморозки: так, в Свердловской области показатели термометров в ночные часы могут опуститься до минус двух градусов, а в Курганской — до минус одного.

Непогода, продолжил эксперт, в ближайшие дни настигнет и Сибирь. На Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, а также Алтайский край, Хакасию, Тыву и юг Красноярского края обрушатся ливни, град и ветер до 25 метров в секунду. В горных районах может выпасть мокрый снег. В Иркутской области 2 и 3 сентября вероятны грозы и сильные дожди. Что касается Дальнего Востока, на этой неделе в регион придет похолодание. Ночью в Магаданской области и на севере Камчатки температура опустится до минус трех – пяти градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сентябрь в столице начинается с первой волны бабьего лета.