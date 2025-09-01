Москвичам спрогнозировали погоду в сентябре

Синоптик Ильин: Первая декада сентября в Москве будет очень теплой

Сентябрь в Москве начинается с первой волны бабьего лета. Какой будет погода в первый осенний месяц, телеканалу «360» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, первая декада сентября выдастся очень теплой. В течение дня воздух в столице и Подмосковье будет прогреваться до плюс 20 градусов, в ночные часы температура составит порядка 10 градусов тепла. «В целом до середины сентября ожидается довольно теплая погода с температурой от плюс 18 до плюс 23 градусов», — заявил Ильин.

В первую волну бабьего лета существенных осадков в городе не прогнозируется. По словам Ильина, не исключены небольшие дожди. «Какие-то небольшие дожди, наиболее заметные, можно ждать в начале второй декады. Они пройдут, но сильно на температуру не повлияют», — успокоил метеоролог.

Похолодание наступит в Москве и области только после 13-15-го числа. Тем не менее даже с волной холодов столбики термометров не опустятся ниже плюс 12-17 градусов. Третья декада сентября вновь принесет в мегаполис тепло, убежден Ильин. Под конец месяца, в последнюю пятидневку, вероятны сильные дожди. В целом в течение сентября температура будет держаться выше средней климатической нормы, пообещал синоптик.

Теплая погода установится в начале осени практически на всей территории Европейской части России до Урала. Такой прогноз дает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погожим сентябрь выдастся в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Выше нормы температура поднимется также на севере Сибири.