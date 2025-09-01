Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 1 сентября 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду в сентябре

Синоптик Ильин: Первая декада сентября в Москве будет очень теплой
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сентябрь в Москве начинается с первой волны бабьего лета. Какой будет погода в первый осенний месяц, телеканалу «360» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, первая декада сентября выдастся очень теплой. В течение дня воздух в столице и Подмосковье будет прогреваться до плюс 20 градусов, в ночные часы температура составит порядка 10 градусов тепла. «В целом до середины сентября ожидается довольно теплая погода с температурой от плюс 18 до плюс 23 градусов», — заявил Ильин.

В первую волну бабьего лета существенных осадков в городе не прогнозируется. По словам Ильина, не исключены небольшие дожди. «Какие-то небольшие дожди, наиболее заметные, можно ждать в начале второй декады. Они пройдут, но сильно на температуру не повлияют», — успокоил метеоролог.

Похолодание наступит в Москве и области только после 13-15-го числа. Тем не менее даже с волной холодов столбики термометров не опустятся ниже плюс 12-17 градусов. Третья декада сентября вновь принесет в мегаполис тепло, убежден Ильин. Под конец месяца, в последнюю пятидневку, вероятны сильные дожди. В целом в течение сентября температура будет держаться выше средней климатической нормы, пообещал синоптик.

Теплая погода установится в начале осени практически на всей территории Европейской части России до Урала. Такой прогноз дает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погожим сентябрь выдастся в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Выше нормы температура поднимется также на севере Сибири.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

    Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

    В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

    Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

    В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

    Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

    Путин встретился с президентами Таджикистана и Узбекистана

    Москвичам спрогнозировали погоду в сентябре

    Адвокаты пожаловались на принятые после побега из российского СИЗО арестантов меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости