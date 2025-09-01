Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Вильфанд: В европейской части России ожидается теплый сентябрь

В сентябре среднемесячная температура в европейской части России будет выше нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплый сентябрь ожидается практически на всей территории Европейской части России — до Урала, включая Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.

Кроме того, температура выше нормы прогнозируется на севере Сибири — в районах Таймыра и Туруханском Красноярского края. На остальной территории России температура будет около нормы, с небольшим положительным отклонением, то есть сентябрь в целом ожидается теплым.

Температурная аномалия будет дополнена дефицитом дождей — он ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (кроме Ярославской и Костромской областей), в западных частях Приволжского округа (Саратовская, Ульяновская области), в Оренбургской, Курганской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе, на севере Уральского округа, севере Сибири и Дальнего Востока.

Избыток осадков прогнозируется на юго-западе Сибири, востоке и юге Хабаровского края у Тихоокеанского побережья и на Сахалине.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишкове спрогнозировал бабье лето в начале сентября в Москве.