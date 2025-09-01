Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:47, 1 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Вильфанд: В европейской части России ожидается теплый сентябрь
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В сентябре среднемесячная температура в европейской части России будет выше нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплый сентябрь ожидается практически на всей территории Европейской части России — до Урала, включая Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.

Кроме того, температура выше нормы прогнозируется на севере Сибири — в районах Таймыра и Туруханском Красноярского края. На остальной территории России температура будет около нормы, с небольшим положительным отклонением, то есть сентябрь в целом ожидается теплым.

Температурная аномалия будет дополнена дефицитом дождей — он ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (кроме Ярославской и Костромской областей), в западных частях Приволжского округа (Саратовская, Ульяновская области), в Оренбургской, Курганской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе, на севере Уральского округа, севере Сибири и Дальнего Востока.

Избыток осадков прогнозируется на юго-западе Сибири, востоке и юге Хабаровского края у Тихоокеанского побережья и на Сахалине.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишкове спрогнозировал бабье лето в начале сентября в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости