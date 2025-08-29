Экономика
08:47, 29 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

Синоптик Тишковец: В начале сентября в Москве ожидается бабье лето
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Начало сентября в Москве ознаменуется приходом бабьего лета. О погоде в первые дни предстоящего месяца жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 1 сентября по сравнению с последними днями лета чуть похолодает. «Скользнет холодный атмосферный фронт, небо нахмурится, отметившись небольшим локальным дождем преимущественно в период с 6 до 9 часов утра, ветры развернутся на свежие северные румбы, по силе четыре–девять метров в секунду. Под утро не выше плюс 15, на период школьных линеек — около 20 тепла, дневная температура составит плюс 21–24», — поделился информацией он. Между тем в последующие дни, отметил Тишковец, под влиянием скандинавского антициклона в городе вновь распогодится. Так, в ночные часы столбики будут показывать плюс 10–13 градусов, а в дневные — плюс 18–21. Подобные показатели, подчеркнул эксперт, являются настоящим бабьим летом.

Ранее Тишковец спрогнозировал в Москве аномально жаркие для конца августа выходные.

