Части россиян пообещали аномальные выходные

В выходные в Москве и Центральной России будет на 7–10 градусов теплее нормы

В предстоящие выходные в Москве и других регионах Центрального округа страны ожидается температура на 7–10 градусов теплее климатической нормы. Аномальную погоду части россиян пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, суббота и воскресенье, 30 и 31 августа, в метеорологическом отношении окажутся лучшими за весь август.

«На атмосферную авансцену выйдет гребень антициклона, который подарит москвичам и жителям Центральной России идеальную солнечную и сухую погоду. По ночам в Москве будет не ниже плюс 13–16 градусов», — поделился информацией он. Специалист добавил, что в разгар дня в субботу воздух прогреется до плюс 26–29 градусов, а в воскресенье — до плюс 27–30, что на 7–10 градусов выше нормы для конца лета.

Тишковец также отметил, что столь теплое завершение лета в столице, согласно метеостатистике, как правило, случается не чаще, чем раз в 15 лет. «31 августа соизмеримые температурные показатели на ВДНХ фиксировались в 1963 году (плюс 28,1 градуса), 1968 году (плюс 28,3), 1992 году (плюс 29,5) и 2020 году (плюс 30,8)», — заключил эксперт.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето придет в Москву не позднее первой декады сентября.