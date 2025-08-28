Экономика
Москвичам назвали срок наступления бабьего лета

Синоптик Ильин: Бабье лето в Москве настанет в первой декаде сентября
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бабье лето в столице настанет не позднее первой декады сентября. Такой срок изданию RT назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Летняя погода вернется в мегаполис в первые пару недель сентября. «Погода обещает стать по-летнему теплой до конца первой декады сентября. Как минимум», — заявил метеоролог. В это время столбики термометров в Москве и области поднимутся до отметки в 19-24 градуса. В ночные часы, по прогнозам Ильина, температура также будет высокой: воздух не остынет ниже 11-16 градусов тепла. Серьезных осадков в эти дни в городе не ожидается.

Под занавес лета россиян ждет аномальное тепло. До конца августа столбики термометров почти по всей стране поднимутся выше нормы. В Центральном округе норма будет превышена на пять-семь градусов, добравшись до 27-30 градусов. На юге страны, в Ростовской области и на Кубани, прогнозируется около плюс 35-36 градусов.

