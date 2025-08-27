Россиянам пообещали аномальное тепло

Вильфанд: Температура почти на всей территории России будет превышать норму

Почти на всей территории страны до конца августа прогнозируется аномальное для этого периода тепло. Такую погоду россиянам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, лето будет бушевать практически по всей России. Так, в Центральном округе температура окажется на пять-семь градусов выше нормы. В Московской, Смоленской, Тверской и Владимирской областях, продолжил он, столбики термометров покажут до 24-29 градусов, а в южных регионах округа — в Рязанской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой и других областях — жара достигнет 27–30 градусов. «Это настоящая июльская погода», — отметил метеоролог.

Еще жарче будет на юге страны. В Ростовской области в выходные ожидается примерно плюс 35 градусов, в Краснодарском крае, начиная с пятницы, 29 августа, температура начнет подниматься до 36 градусов. По прогнозу Вильфанда, тепло сохранится и в начале сентября. Осень встретит жителей южных и центральных регионов «очень мягко и по-летнему», уточнил он.

На севере Урала антициклон принес теплые воздушные массы. В Тюменской области, а также в ХМАО и ЯНАО ожидается от 20 до 27 градусов, что на 7–10 градусов превышает норму. В зоне жары останется и Сибирь: в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию, воздух прогреется до 24–26 градусов, что на 7–11 градусов жарче обычного. В Томской, Омской и Новосибирской областях ожидается до плюс 31 градуса. Не обойдет жара и Дальний Восток. В Якутии до конца месяца температура не опустится ниже 23–27 градусов, что на шесть–восемь градусов выше нормы.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве будет переменчивым.