Экономика
01:04, 28 августа 2025

Россиянам пообещали аномальное тепло

Вильфанд: Температура почти на всей территории России будет превышать норму
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Почти на всей территории страны до конца августа прогнозируется аномальное для этого периода тепло. Такую погоду россиянам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, лето будет бушевать практически по всей России. Так, в Центральном округе температура окажется на пять-семь градусов выше нормы. В Московской, Смоленской, Тверской и Владимирской областях, продолжил он, столбики термометров покажут до 24-29 градусов, а в южных регионах округа — в Рязанской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой и других областях — жара достигнет 27–30 градусов. «Это настоящая июльская погода», — отметил метеоролог.

Еще жарче будет на юге страны. В Ростовской области в выходные ожидается примерно плюс 35 градусов, в Краснодарском крае, начиная с пятницы, 29 августа, температура начнет подниматься до 36 градусов. По прогнозу Вильфанда, тепло сохранится и в начале сентября. Осень встретит жителей южных и центральных регионов «очень мягко и по-летнему», уточнил он.

На севере Урала антициклон принес теплые воздушные массы. В Тюменской области, а также в ХМАО и ЯНАО ожидается от 20 до 27 градусов, что на 7–10 градусов превышает норму. В зоне жары останется и Сибирь: в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию, воздух прогреется до 24–26 градусов, что на 7–11 градусов жарче обычного. В Томской, Омской и Новосибирской областях ожидается до плюс 31 градуса. Не обойдет жара и Дальний Восток. В Якутии до конца месяца температура не опустится ниже 23–27 градусов, что на шесть–восемь градусов выше нормы.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве будет переменчивым.

