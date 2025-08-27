Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:49, 27 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали переменчивый сентябрь

Вильфанд: Сентябрь в Москве будет переменчивым
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Сентябрь в Москве будет солнечным, но переменчивым. Такую погоду жителям столицы пообещали синоптики, опрошенные KP.RU.

Синоптики центра «Фобос» рассказали, что летнее тепло задержится в городе в городе вплоть до начала второй декады сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в предстоящем месяце столбики термометров покажут значения, соответствующие климатической норме или превышающие ее. Так, температура в первый день осени в столичном регионе, отметил он, будет высокой — плюс 22-26 градусов.

«В сентябре ждем много солнечных дней, хотя будут, конечно, и пасмурные. Погода прогнозируется достаточно переменчивая. В целом, температура ожидается около и выше нормы. И будут два-три периода бабьего лета», — добавил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в сентябре на большей части территории России ожидается погода в пределах нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Пробивший крышу дома метеорит оказался старше Земли

    Создана уникальная таблетка от ВИЧ

    Премьер Дании извинилась перед гренландцами за принудительную контрацепцию

    Самолетные дроны ВСУ попытались атаковать российские регионы

    Кличко призвал полицию отреагировать на конфликт заммэра и «человека Зеленского»

    Бизнесу дали совет по продвижению после запрета рекламы в Instagram

    Известная актриса рассказала об обмане при строительстве дома

    На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?

    Появились подробности о напавшем с ножом на полицейских в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости