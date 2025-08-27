Москвичам пообещали переменчивый сентябрь

Вильфанд: Сентябрь в Москве будет переменчивым

Сентябрь в Москве будет солнечным, но переменчивым. Такую погоду жителям столицы пообещали синоптики, опрошенные KP.RU.

Синоптики центра «Фобос» рассказали, что летнее тепло задержится в городе в городе вплоть до начала второй декады сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в предстоящем месяце столбики термометров покажут значения, соответствующие климатической норме или превышающие ее. Так, температура в первый день осени в столичном регионе, отметил он, будет высокой — плюс 22-26 градусов.

«В сентябре ждем много солнечных дней, хотя будут, конечно, и пасмурные. Погода прогнозируется достаточно переменчивая. В целом, температура ожидается около и выше нормы. И будут два-три периода бабьего лета», — добавил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в сентябре на большей части территории России ожидается погода в пределах нормы.

