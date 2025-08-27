Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Шувалов: Погода в сентябре будет в пределах нормы

В сентябре на большей части территории России ожидается погода в пределах нормы. О том, что в первый месяц осени аномалий ждать не стоит, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

По словам синоптика, в средней полосе европейской части страны, на Урале и юге Сибири в сентябре ожидается температура в пределах нормы. На севере Сибири сохранится аномально теплая погода, которая наблюдалась в августе. На юге европейской части РФ тепло продержится до конца первой декады, после чего температура вернется к сезонной норме. На Дальнем Востоке ожидается изменчивая погода и обильные осадки.

Первая декада сентября в Москве будет теплой, затем в столицу придет похолодание. В конце месяца температура может упасть ниже нормы. При этом не исключено наступление бабьего лета.

