Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 22 августа 2025Экономика

Число верящих синоптикам россиян подсчитали

Погода Mail: Прогнозам синоптиков доверяют 2 % россиян
Виктория Клабукова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Большинство россиян не верит прогнозам синоптиков. Репутацию метеопрогнозов среди населения выяснила редакция портала Погода Mail.

Согласно результатам опроса, с прогнозом погоды сверяется 92 процента россиян, однако всецело доверяют им только 2 процента из них. Те, кто воздерживается от просмотра прогнозов, объясняют свой выбор в том числе наличием уличного термометра (13 процентов) и привычкой оценивать погоду самостоятельно (26 процентов).

Низкий уровень доверия населения синоптикам подтвердил и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Доверие россиян сильно подорвано. Достаточно посмотреть отклики, которые оставляют читатели на публикациях в интернете», — констатировал метеоролог. Шувалов признает, что ошибки случаются, но точность прогнозов растет с каждым годом. «Недовольные всегда были, есть и будут (...) Никто и ни в какой области не может так точно предвидеть будущее, как синоптики», — резюмировал он. По его словам, чаще сбываются прогнозы, составленные на 3-5 дней — здесь вероятность составляет до 97 процентов. Прогнозы на 5-7 суток сбываются в 87-92 процентах случаев. Месячные прогнозы оправдываются лишь в 70 процентах случаев.

Доверяющие прогнозам предпочитают ограничиваться данными на один-два дня вперед — за такой вариант проголосовал 41 процент опрошенных. Прогнозам на неделю вперед верят 5 процентов участников исследования.

Среди тех, кто интересуется прогнозами погоды, ежедневно его смотрят 45 процентов респондентов, несколько раз за день — 34 процента, несколько раз в неделю — 10 процентов. Раз в неделю с синоптиками сверяется 2 процента опрошенных, а прямо перед выходом на улицу — 8 процентов. В большинстве случаев (68 процентов) информанты пользуются телефоном, специализированными сайтами — 54 процента. Слушают прогноз погоды по телевизору — 32 процента россиян, а по радио — 6 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что не верит в метеозависимость. Он пояснил, что в медицине нет доказательств того, что человеческий организм реагирует на резкую перемену атмосферного давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Предсказано завершение курортного сезона на Черном море

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости