Известный синоптик заявил о неверии в метеозависимость

Синоптик Вильфанд заявил, что не верит в метеозависимость

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в метеозависимость. О своей позиции он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Я отношусь к тем людям, которые не считают, что метеозависимость действительно существует», — признался известный синоптик. Как пояснил Вильфанд, в медицине нет доказательств того, что человеческий организм реагирует на резкую перемену атмосферного давления. Он отметил, что в отличие от метеозависимости, которая во многом является мнимой, недомогание в 35-градусную жару и плохое самочувствие из-за дождя или сильного ветра вполне реальны.

При этом, как поделился Вильфанд, даже в его семье взгляды на данный вопрос различаются и «интенсивно ведутся дискуссии». В силу разницы в мировоззрении синоптик предпочитает и вовсе не рассказывать знакомым о ненастной погоде.

Ранее россиянам назвали нестандартный способ борьбы с метеозависимостью. Ее следствием зачастую становится депрессия, побороть которую можно, окружив себя яркими красками. К примеру, можно поменять цвет обоев, увеличить физическую нагрузку или добавить специй в блюда.

При этом, по мнению врача общей практики Александра Мясникова, лучший метод справиться с метеозависимостью — это правильное потребление информации. Оградив себя от новостей о магнитных бурях, можно избавиться от ипохондрии, считает телеведущий.