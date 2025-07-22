Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 22 июля 2025Экономика

Известный синоптик заявил о неверии в метеозависимость

Синоптик Вильфанд заявил, что не верит в метеозависимость
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в метеозависимость. О своей позиции он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Я отношусь к тем людям, которые не считают, что метеозависимость действительно существует», — признался известный синоптик. Как пояснил Вильфанд, в медицине нет доказательств того, что человеческий организм реагирует на резкую перемену атмосферного давления. Он отметил, что в отличие от метеозависимости, которая во многом является мнимой, недомогание в 35-градусную жару и плохое самочувствие из-за дождя или сильного ветра вполне реальны.

При этом, как поделился Вильфанд, даже в его семье взгляды на данный вопрос различаются и «интенсивно ведутся дискуссии». В силу разницы в мировоззрении синоптик предпочитает и вовсе не рассказывать знакомым о ненастной погоде.

Ранее россиянам назвали нестандартный способ борьбы с метеозависимостью. Ее следствием зачастую становится депрессия, побороть которую можно, окружив себя яркими красками. К примеру, можно поменять цвет обоев, увеличить физическую нагрузку или добавить специй в блюда.

При этом, по мнению врача общей практики Александра Мясникова, лучший метод справиться с метеозависимостью — это правильное потребление информации. Оградив себя от новостей о магнитных бурях, можно избавиться от ипохондрии, считает телеведущий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?

    Победитель популярного телешоу раскрыл неожиданный запрет

    Назван самый популярный у российских заключенных писатель

    Военные вмешались в дело жестоко избитого в Москве подростка

    Москвичи начали плавать по улицам и попали на видео

    Собака по кличке Какао стала кассиром в ресторане

    Купивший место в бизнес-классе пассажир намусорил в самолете и был пристыжен пилотом

    Чрезмерная худоба Зои Кравиц на новых фото встревожила фанатов

    Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов

    В Киеве анонсировали акцию протеста у офиса Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости