Россиянам рассказали о погоде на 1 сентября

Метеоролог Вильфанд: 1 сентября температура превысит норму почти по всей России

Температура воздуха 1 сентября будет превышать норму практически на всей территории страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что в Москве погода будет летней.

«1 сентября все равно погода очень теплая. Ночные температуры минимальные — 13-15 градусов, а дневные — в диапазоне 22-24 градусов. Это очень теплая погода, она превышает норму на 4-5 градусов, в субботу-воскресенье (30-31 августа) — на 6 градусов прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что 2 и 3 сентября днем ожидается от 20 до 25 градусов тепла.

«В Москве в последние дни лета, 30 и 31 августа, очень высокая температура. Не просто высокая, а очень высокая. Ночные температуры — 15 градусов и даже выше — это минимальное значение. А дневные температуры — 26-28 градусов. По области даже до 29 градусов. Это июльская погода, которая даже превышает норму в самый теплый период июля», — добавил метеоролог.

Он связал это с тем, что в Россию будут перемещаться южные воздушные массы. Кроме того, отметил специалист, повысится давление, осадков не ожидается.

То есть на самом деле не бабье, а просто лето в начале сентября. (…) На всей территории практически 1 сентября температура будет выше нормы, даже в Санкт-Петербурге, по предварительным расчетам, температура повысится и будет около нормы Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

По мнению метеоролога и эксперта прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в День знаний в Москве пройдет кратковременный дождь. При этом день в столице и области будет достаточно теплым, отмечал синоптик.