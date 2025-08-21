Экономика
20:07, 21 августа 2025Экономика

Предсказана погода в Москве 1 сентября

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

В День знаний, 1 сентября, в Москве пройдет кратковременный дождь. О погоде в первый день осени рассказал метеоролог, эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Ридус».

При этом сам день в столице и области будет достаточно теплым, отметил синоптик. «Ночью по области 15–20 градусов. В утренние часы — как раз на период проведения линейки — воздух может уже прогреться до 18-19 градусов», — уточнил Ильин.

Однако в тот же день через регион пройдет холодный фронт — к вечеру будет ощутимое похолодание. Особенно заметным оно окажется для жителей западных и юго-западных районов Московской области, подчеркнул Ильин.

Ранее москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов ночью к концу недели. Дожди в мегаполисе будут длиться почти всю неделю, а днем воздух не прогреется больше чем на 14-17 градусов тепла.

