Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

Синоптик Ильин: К концу недели в Москве похолодает до плюс 6 градусов

К концу недели москвичей ждет заметное похолодание. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во второй половине недели, с 21 августа, столбики термометров в столице пойдут вниз. Дожди в мегаполисе будут длиться почти всю неделю, а воздух не прогреется больше чем на 14-17 градусов тепла. По ночам температура будет опускаться до плюс 11-13 градусов, предупреждает Ильин. В области будет холоднее, чем в самой Москве, — в регионе, как ожидается, по ночам температура составит 6-11 градусов тепла.

В среду, 20 августа, в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков — 17 миллиметров дождевой воды. В Подмосковье дождливее всего оказалось в Волоколамске, где зафиксировали 32 миллиметра осадков.