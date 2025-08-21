В Москве за день выпала почти четверть месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Под действием холодного фронта на главной столичной метеостанции ВДНХ в среду, 20 августа, выпало 17 миллиметров осадков. Такой объем составляет 22 процента месячной нормы августа, подчеркнул синоптик. В центре города, на Балчуге, осадкомеры зафиксировали 13 миллиметров дождевой воды. В Тушино показатель составил 14 миллиметров, в МГУ — 12, а в Бутово — три.

Осадки в августе опережают климатический график — при норме в 78 миллиметров за месяц в Москве выпало 79 миллиметров. Дождливее всего оказалось в Волоколамске (32 миллиметра), Солнечногорске (21 миллиметр) и Долгопрудном (19 миллиметров). С четверга, 21 августа, осадки начнут ослабевать, успокоил Тишковец.

Как ранее предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, 21 августа москвичей ждет по-настоящему осенний дождь. Осадки будут кратковременными и локальными. Днем температура опустится до 16 градусов тепла.